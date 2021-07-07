На Днепропетровщине мужчина нанес ножевые ранения 2-летнему малышу, чтобы отомстить жене: детали ЧП

На Днепропетровщине 28-летний мужчина порезал горло 2-летнему малышу, чтобы отомстить жене, которая захотела с ним расстаться. Мальчика успели доставить в больницу, врачи борются за его жизнь. А пока преступника разыскивает полиция, жители села в ужасе и боятся отпускать на улицу своих детей.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Небольшое село Девладово под Кривым Рогом на Днепропетровщине живет в страхе: тут утром 7 июля произошла трагедия. 28-летний Сергей Федотов закрылся в доме с двумя детьми – 2-летни мальчиком и 7-летней девочкой. Он нанес несколько ударов ножом мальчику, а затем перерезал ему горло.

Как рассказали нам местные жители, таким образом мужчина хотел отомстить маме детей, 26-летней Марине П., за то, что она хочет его выгнать из дому.

"Насколько я знаю, сначала он хотел убить старшую девочку. Но она умоляла его не делать этого. Тогда он заявил, что дает ей второй шанс. Но кто-то один из детей должен умереть. После этого он ножом ударил маленького мальчика в спину, потом перерезал ему горлышко", – рассказала OBOZREVATEL одна из местных жительниц.

Ребенка забрали в районную больницу, но собираются переправить в Кривой Рог. Врачи делают все возможное, чтобы спасти ему жизнь.

Другой местный житель рассказал, что в этом селе Федотов появился года полтора-два назад. Работал на местной химбазе. "Его мало кто знает. Он сам из Днепра. Он странный немного, всегда ходил в наушниках и слушал музыку. Хотя тихий, ни к кому не приставал", – говорит мужчина.

А Марина выросла в этом селе. Двое детей у нее от разных мужей, Федотов был третьим супругом. Недавно она также устроилась на работу в Кривом Роге.

Говорят, семья жила скромно, в доме никто не выпивал. Хотя вспоминают, что иногда они ссорились, скандалили. Пару месяцев назад у супругов произошел большой скандал, они хотели развестись. Но потом помирились и продолжили жить вместе.

"Но сейчас Марина хотела окончательно его выгнать. И он решил отомстить ей таким способом. Сказал, бить будет по самому больному месту, по детям. Это ужасная история, в селе все сейчас на ушах. Люди боятся отпускать детей одних на улицу, тут ходит полиция, ищет его", – говорит местная пенсионерка.

В полиции Днепропетровской области сообщают, что устанавливают местонахождение мужчины, а также решают, по какой статье открывать досудебное производство.

Также известно, что ранее Федотов уже привлекался к уголовной ответственности за разбой. Он состоит в полиции на учете за домашнее насилие.