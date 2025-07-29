Женщину вывезли в поле, мужчину оставили умирать в доме: задержан убийца, который совершил расправу над супругами в Черкасской области

В Черкасской области правоохранители задержали мужчину, который вместе с сообщником жестоко расправился с супругами пенсионеров. Нападающий вышел на свободу только в этом году после семилетнего срока заключения за убийство, разбой и незаконное обращение с оружием.

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И уже вскоре снова взялся за старое – и на этот раз жертвой стала пожилая пара, которая жила в одном из сел Черкасской области. Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Андрей Небытов.

"Это лицо не земледельца в поле. Перед вами – хладнокровный убийца, который отбирает жизни ради наживы. Вышел на свободу после отбывания наказания за убийство и разбой – и совершил новое нападение", – говорится в сообщении.

Подробности убийства

Преступники ворвались в дом 65-летнего мужчины и его 67-летней жены. Как рассказали источники OBOZ.UA, мужчина был лежачим после инсульта, не мог защитить ни себя, ни жену. Нападавшие пытали супругов ради наживы.

Нападавшие были в медицинских масках, но маска слетела и женщина увидела лицо злоумышленника, поэтому они решили женщину забрать с собой, чтобы избавиться от свидетеля.

По дороге в Кировоградскую область женщину пытались задушить. Ее тело впоследствии нашли в поле – с многочисленными травмами головы и признаками удушения. Ее мужа преступники оставили умирать дома. К сожалению, спасти его не удалось.

Оперативники уголовного розыска вышли на след нападающего и быстро его задержали. Сейчас он находится в СИЗО.

Погибшая женщина ранее работала бухгалтером. Детей или близких родственников пара не имела. Именно поэтому они стали легкой мишенью для извергов.

Расследование продолжается, следователи готовят материалы для передачи дела в суд. В случае доказательства вины – есть все основания для пожизненного заключения. Убийца был за решеткой 7 лет – с 2017 по 2024 год. Отбывал наказание в СИЗО за п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1, ч. 4 ст. 187, ст. 263 УК Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

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