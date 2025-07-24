Напал возле банкомата: в Днепре 14-летний подросток убил ножом женщину

Несовершеннолетнему парню, который 23 июля жестоко убил незнакомую женщину в Днепре, избрана мера пресечения. Он будет находиться под стражей без права внесения залога.

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Об этом сообщили в областной прокуратуре. Отмечается, что 24 июля 2025 года Индустриальный районный суд Днепра удовлетворил ходатайство прокурора и избрал 14-летнему юноше, подозреваемому в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

"Заместитель руководителя областной прокуратуры Евгений Корниенко настаивал на применении самой строгой меры пресечения, учитывая характер и мотивы преступления. Суд поддержал позицию прокурора в полном объеме", – говорится в сообщении.

Следствие установило, что утром 23 июля 2025 года подозреваемый напал на незнакомую женщину возле банкомата в городе Днепр и нанес ей не менее пяти ножевых ранений в шею и туловище. От полученных травм жертва скончалась на месте.

Юноша задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Орудие преступления – нож, приобретенный накануне, изъято и направлено на экспертизу.

Целью убийства не было завладение имуществом потерпевшей.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет группа прокуроров во главе с руководителем областной прокуратуры – в соответствии с поручением Генерального прокурора Украины.

Досудебное расследование продолжается. Его осуществляют следователи ГУНП в Днепропетровской области. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

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Как сообщал OBOZ.UA, в Василькове Киевской области неизвестный мужчина выстрелил в местного жителя, который сидел в салоне собственного автомобиля. Злоумышленник после этого скрылся в неизвестном направлении.

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