В Киеве мужчина жесткого убил знакомого: тело нашли в подъезде дома. Подробности дела, фото и видео

В Киеве задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к жесткому убийству в Подольском районе. Злоумышленник несколько раз ударил знакомого ножом – пострадавшему удалось убежать, но ранение было смертельным.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, происшествие произошло на прошлых выходных в Подольском районе Киева. Тогда, в полицию обратилась жительница многоэтажки, которая сообщила, что возле лестницы в подъезде обнаружила мужчину с признаками насильственной смерти.

Полицейские установили, что погибшим оказался 34-летний местный житель, который пришел к своему коллеге в гости.

"Вечером во время распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт, в ходе которого 52-летний хозяин дома кухонным ножом нанес гостю около четырех ударов в шею и живот. Пострадавшему удалось вырваться из квартиры, однако полученные ранения оказались смертельными", – констатировали правоохранители.

Что грозит виновному

Полицейские задержали злоумышленника в его квартире. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления. Мужчины он находится под стражей, ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к покушению на убийство. Злоумышленник из-за ревности к жене ударил ножом соперника.

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