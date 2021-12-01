Жена погибшего в ДТП с фурой таксиста в Харькове высказалась о трагедии: мне очень тяжело писать

Марина Погорилко
Расследования
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Жена водителя такси рассказала, каким он был

Жена таксиста Алексея, погибшего в страшном ДТП в Харькове с участием фуры, высказалась о трагедии. По ее словам, мужчина был профессиональным водителем и всегда ездил очень осторожно. Он знал, что его ждут дома.

Слова жены таксиста в своем Facebook опубликовал правозащитник Евгений Мельниченко, представляющий в суде интересы семьи погибших в страшной аварии. Отмечается, что Алексей был заботливым мужчиной и любящим отцом.

Водитель такси, погибший в ДТП с фурой

"Мне очень тяжело писать. Мой муж очень хороший, папа он лучший. Мы очень долго с ним ждали нашу дочь. Он очень сильно ее любил, баловал. Много планировал дать ей в жизни", – рассказала женщина.

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Алексей был хорошим отцом и профессиональным водителем
Алексей очень любил дочь

"Алексей Михайлович выехал в свою последнюю дорогу. Он забрал бабушку и внучку. Видимо, в маленькой девочке Алисе он видел свою дочь, ради которой он очень аккуратно возил людей. Ведь его ждали, очень ждали дома жена и его Малышка. Но так и не дождались. Наркоман за рулем фуры перепутал сигналы светофора", – написал адвокат.

Адвокат привел слова жены водителя такси, погибшего в ДТП

Напомним, 25 ноября на въезде в Харьков произошла жуткая авария с участием трех легковых автомобилей и двух грузовиков. Один из них раздавил автомобиль службы такси. Погибли три человека – двое взрослых и трехлетняя девочка. Кроме того, еще пять человек пострадали.

Место аварии в Харькове
ДТП произошло на окружной Харькова

Причиной аварии стало то, что водитель MAN проигнорировал красный сигнал светофора и протаранил Chevrolet. В результате прицеп отбросило на другую фуру, а сам MAN раздавил такси, в котором был 3-летний ребенок с бабушкой. ДТП произошло на выезде из Харькова в районе 602 микрорайона.

MAN раздавил такси

Позже правоохранители сообщили, что водитель грузовика находился в состоянии наркотического опьянения. Если его вину докажут, 41-летнему мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается.

Водителю фуры грозит до 12 лет лишения свободы.

27 ноября Киевский районный суд Харькова избрал водителю фуры исключительную меру пресечения. Он был помещен в СИЗО на 60 дней без права внесения залога.

Отметим, согласно официальной статистике Национальной полиции, за октябрь 2021 года в Украине произошло 16599 ДТП. В них погибли 340 человек и 2615 травмированы.

За октябрь 2021 года в Украине произошло 16 599 ДТП

За 10 месяцев 2021 года в стране произошло 154 480 ДТП, которые привели к гибели 2592 человек, травмировались в этих авариях 24905 человек.

За 10 месяцев 2021 года в стране произошло 154 480 ДТП

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