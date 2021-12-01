Жена погибшего в ДТП с фурой таксиста в Харькове высказалась о трагедии: мне очень тяжело писать

Жена таксиста Алексея, погибшего в страшном ДТП в Харькове с участием фуры, высказалась о трагедии. По ее словам, мужчина был профессиональным водителем и всегда ездил очень осторожно. Он знал, что его ждут дома.

Слова жены таксиста в своем Facebook опубликовал правозащитник Евгений Мельниченко, представляющий в суде интересы семьи погибших в страшной аварии. Отмечается, что Алексей был заботливым мужчиной и любящим отцом.

"Мне очень тяжело писать. Мой муж очень хороший, папа он лучший. Мы очень долго с ним ждали нашу дочь. Он очень сильно ее любил, баловал. Много планировал дать ей в жизни", – рассказала женщина.

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"Алексей Михайлович выехал в свою последнюю дорогу. Он забрал бабушку и внучку. Видимо, в маленькой девочке Алисе он видел свою дочь, ради которой он очень аккуратно возил людей. Ведь его ждали, очень ждали дома жена и его Малышка. Но так и не дождались. Наркоман за рулем фуры перепутал сигналы светофора", – написал адвокат.

Напомним, 25 ноября на въезде в Харьков произошла жуткая авария с участием трех легковых автомобилей и двух грузовиков. Один из них раздавил автомобиль службы такси. Погибли три человека – двое взрослых и трехлетняя девочка. Кроме того, еще пять человек пострадали.

Причиной аварии стало то, что водитель MAN проигнорировал красный сигнал светофора и протаранил Chevrolet. В результате прицеп отбросило на другую фуру, а сам MAN раздавил такси, в котором был 3-летний ребенок с бабушкой. ДТП произошло на выезде из Харькова в районе 602 микрорайона.

Позже правоохранители сообщили, что водитель грузовика находился в состоянии наркотического опьянения. Если его вину докажут, 41-летнему мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается.

27 ноября Киевский районный суд Харькова избрал водителю фуры исключительную меру пресечения. Он был помещен в СИЗО на 60 дней без права внесения залога.

Отметим, согласно официальной статистике Национальной полиции, за октябрь 2021 года в Украине произошло 16599 ДТП. В них погибли 340 человек и 2615 травмированы.

За 10 месяцев 2021 года в стране произошло 154 480 ДТП, которые привели к гибели 2592 человек, травмировались в этих авариях 24905 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

30 ноября, утром в поселке Краснокутск Харьковской области произошло смертельное ДТП. Столкнулись пассажирский автобус ПАЗ, принадлежащий частному предприятию, и легковушка ВАЗ 2101, 58-летний водитель которой погиб.