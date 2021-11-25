В Харькове грузовик перевернулся и раздавил машину такси с людьми. Фото и видео с места ДТП

На въезде в Харьков в четверг, 25 ноября, произошла серьезная авария: столкнулись три легковых автомобиля и два грузовика. Один из них раздавил автомобиль службы такси. В машине, по предварительной информации, находились три человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области. На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы и спасатели (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как заявили в полиции, есть погибшие, их количество устанавливается.

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Как пишет Telegram-канал "Труха Харьков", ДТП произошло на Окружной в районе выезда из города с 602-го микрорайона. Как сказано в сообщении, фура с щебнем якобы перевернулась и раздавила машину такси. При этом она ударила в лоб грузовик, перевозивший продукты.

Издание Newsroom с ссылкой на источники сообщила, что в аварии погибли три человека – водитель и два пассажира такси – бабушка с ребенком.

На опубликованных кадрах видно, что фура полностью раздавила один из автомобилей.

"Фура легла на бок и полностью придавила машину такси, в которой, предварительно, находились водитель и два пассажира", – сказал спикер областного управления спасателей Евгений Василенко, передает "Суспільне".

Отметим: по официальным данным Патрульной полиции Украины, за десять месяцев 2021 года в Украине произошло 154 480 ДТП. В результате этих аварий погибло 2 592 человека, а еще 24905 – понадобилась медицинская помощь.

В октябре в стране было зафиксировано 16 599 автопроисшествий, в которых 340 человек погибли, еще 2615 получили травмы.

P.S. OBOZREVATEL постоянно пишет о дорожно-транспортных происшествиях, чтобы обратить внимание на сложившуюся ситуацию. На дорогах Украины гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий на Донбассе. Идет война на дорогах. Не оставайтесь равнодушными – ситуацию нужно менять!

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове автомобиль Infiniti, которым управлял 16-летний Николай Харьковский, двигаясь на огромной скорости по улице Одесской, врезался в машину марки Chevrolet Aveo. В итоге транспортные средства буквально разорвало на части, один человек погиб, еще трое получили серьезные травмы.