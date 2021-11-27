Смертельная авария с фурой в Харькове: водителю избрали меру пресечения

В субботу, 27 ноября, Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения водителю, который под наркотиками устроил смертельную аварию на въезде в город. Он был помещен в СИЗО на 60 дней без права внесения залога.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Национальной полиции в Харьковской области. Отмечается, что 41-летнему мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается.

Как сообщает "Сегодня", когда водителя привели в суд и завели в зал, он молчал. "Ни слова не сказал", – пишут журналисты.

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Напомним: смертельная авария в Харькове произошла в четверг, 25 ноября. На дороге столкнулись три легковушки и два грузовика. Одна из фур, нагруженная жмыхом, раздавила автомобиль службы такси. Все, кто были в машине – водитель, трехлетний ребенок и его бабушка – погибли.

"Шансов спастись у пассажиров и водителя не было", – сказал спикер Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Евгений Василенко.

Водитель грузовика, который был под влиянием опиатов и каннабиноидов, проехал на красный свет светофора и врезался в легковушку Chevrolet. Фура легла на бок и полностью раздавила автомобиль.

Травмы получили четыре человека, включая водителя фуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, двое пострадавших оказали первую помощь и отправили на амбулаторное лечение, еще двое оставались в больнице. Виновника ДТП охраняли сотрудники полиции.