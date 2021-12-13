Зеленский в 2020 году наградил Гогилашвили орденом 'За заслуги': появились подробности

Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили, отличившийся скандальным поведением с полицейскими на блокпосту в Донецкой области, оказался обладателем государственной награды. Речь идет об ордене "За заслуги" III степени.

Его президент Украины Владимир Зеленский присвоил чиновнику в октябре прошлого года. Данные из документа свидетельствуют, что это произошло спустя всего полгода после того, как муж личного помощника гаранта Марии Левченко получил должность в МВД.

В частности, Александра Генриховича Гогилашвили наградили "за самоотверженность и высокий профессионализм, выявленные в деле борьбы с преступностью, добросовестное и безупречное служение украинскому народу".

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Такой указ от 30 октября 2020 года опубликован на сайте Офиса президента. В то время награжденный орденом "За заслуги" Гогилашвили успел проработать заместителем министра внутренних дел чуть больше полугода от назначения, которое состоялось 11 марта 2020-го.

На этот факт обратила внимание и народный депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко. После огласки скандального инцидента, который чиновник устроил на Донбассе, она поинтересовалась, чем Гогилашвили заслужил такую привилегию. Особенно на фоне защитников Украины, которые погибли в войне на Донбассе.

"Как интересно. Сержанта Журавля (Ярослава, разведчика из 35-й ОБМП, погибшего в июле 2020-го. – Ред.), который умер, ожидая помощи, верховный главнокомандующий не наградил, несмотря на обращения побратимов, ветеранов, депутатов. А Гогилашвили, который несколько месяцев поработал замминистра (и это его первая запись в трудовой книжке после ОО) – у нас уже орденоносец", – написала парламентарий в Facebook.

Напомним: Владимир Зеленский заявил, что министр внутренних дел Денис Монастырский и Кабмин должны рассмотреть вопрос увольнения Гогилашвили из органов внутренних дел.

Выяснилось, что у чиновника украинского МВД есть действующий паспорт гражданина России. Более того, он якобы имел там судимость. Подробнее о скандале и о том, кто такой Александр Гогилашвили – читайте в материале.

Добавим, что его жена Мария Левченко – личный помощник нынешнего гаранта. При этом официально женщина не оформлена в Офисе президента, а зарплату получает в студии "Квартал 95".

Владимир Зеленский ранее говорил, что у него двое помощников, с которыми работает еще со времен "95-го квартала" и которым доверяет. По его словам, это Левченко и Сергей Шефир.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Юрий Бутусов рассказал, что направляясь в сторону зоны ООС заместитель главы МВД использовал охрану из состава спецназовцев ГУР МО и бронеавто посольства США. Хотя по статусу Гогилашвили не полагаются ни личная охрана, ни подобный автомобиль.