Зашел в уборную с рюкзаком, дальше раздался выстрел: в полиции показали кадры с камер в ТЦК в Тернополе

Работники полиции показали кадры с камер видеонаблюдения в здании тернопольского территориального центра комплектования, где 23 мая мужчина покончил не себя руки. На видео видно, как гражданин зашел в помещение, оставил пакет и отошел в уборную.

Через несколько минут там раздался выстрел. Видео обнародовал руководитель полиции Тернопольской области Сергей Зюбаненко.

На кадрах можно видеть, как 46 летний житель Тернополя, оставив пакет на столе, направился в сторону туалета с рюкзаком, в котором вероятно и находился пистолет. Сотрудники ТЦК ждали мужчину, а затем отреагировали на звуки выстрела.

Что предшествовало

В Тернополе правоохранители выясняют обстоятельства смерти мужчины, тело которого обнаружили в одном из территориальных центров комплектования. По предварительным данным, он мог покончить с собой, применив огнестрельное оружие.

Следствие установило, что 23 мая мужчину доставили в ТЦК для уточнения военно-учетных данных. Находясь в помещении, он зашел в уборную, где, по предварительной версии, и совершил самоубийство.

Напомним, в Харькове на территории районного ТЦК и СП погиб 39-летний мужчина. По предварительным данным, он покончил с собой, выпрыгнув с третьего этажа. На время служебного расследования начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки отстранили от обязанностей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепре во время ВВК умер мужчина. Назначено служебное расследование и открыто уголовное производство.

