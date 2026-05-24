В Тернополе мужчина застрелился в помещении ТЦК: подробности от полиции

В Тернополе правоохранители расследуют смерть мужчины, тело которого нашли в помещении одного из территориальных центров комплектования. Предварительно известно, что он покончил с собой, применив огнестрельное оружие.

Погибшим оказался 46-летний житель Тернополя. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Тернопольской области.

По информации следствия, 23 мая мужчину доставили в ТЦК, чтобы уточнить военно-учетные данные. Он находился в помещении ТЦК и СП. Впоследствии зашел в уборную, где, предварительно, совершил самоубийство с помощью огнестрельного оружия.

Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной отметкой "самоубийство".

