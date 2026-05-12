В Днепре во время ВВК умер мужчина: возбуждено уголовное дело

В Днепре во время прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) мужчине стало плохо. Медицинские работники пытались реанимировать гражданина, но, к сожалению, он умер.

Об этом сообщили на Facebook-странице Днепропетровского областного ТЦК и СП. Сейчас продолжается служебное расследование.

Что известно об инциденте

Как отмечается, 5 мая 2026 года группа оповещения в составе из военнослужащих РТЦК и СП и представителя органов Национальной полиции Украины остановила военнообязанного мужчину.

В ходе проверки было установлено, что он нарушил правила воинского учета и подлежал призыву на военную службу.

Во время прохождения военно-врачебной комиссии военнообязанному внезапно стало плохо, после чего ему вызвали бригаду экстренной медицинской помощи.

"Медицинские работники, прибывшие по вызову, в течение 45 минут оказывали неотложную помощь, после чего констатировали смерть гражданина", – говорится в сообщении.

Сейчас назначено служебное расследование и открыто уголовное производство. О его результатах будет сообщено после завершения всех необходимых процедур.

"Руководство и личный состав Днепропетровского ОТЦК и СП оказывает всестороннюю помощь правоохранительным органам и способствует следствию", – отмечается в сообщении.

Напомним, в конце апреля в Кривом Роге в территориальном центре комплектования и социальной поддержки умер мужчина 1975 года рождения. Он был доставлен в районный ТЦК и имел документы, подтверждающие подозрение на онкологическое заболевание. Смерть военнообязанного наступила якобы из-за сердечной недостаточности.

Как сообщал OBOZ.UA, на Львовщине в помещении одного из РТЦК умер мужчина. Его остановили и доставили туда 2 февраля, когда выяснилось, что военнообязанный находится в розыске, как лицо, нарушившее правила воинского учета.

