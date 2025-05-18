В Харькове на территории ТЦК нашли мертвым военнообязанного: полиция выясняет обстоятельства

В Харькове на территории районного ТЦК и СП погиб 39-летний мужчина. По предварительным данным расследования, он покончил с собой, выпрыгнув с третьего этажа. В ТЦК говорят, что не совершали никаких противоправных действий.

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Как сообщили в полиции Харьковщины, трагедия произошла еще 12 мая. Предварительно установлено, что мужчина совершил самоубийство, выпрыгнув из окна третьего этажа.

На месте работала следственно-оперативная группа полиции и эксперты.

При осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено, кроме травм, полученных в результате падения с высоты.

Следователи открыли дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Для проверки действий работников ТЦК материалы направлены в Государственное бюро расследований. Расследование продолжается, информировали в полиции.

В Харьковском областном ТЦК и СП со своей стороны заявили, что никаких противоправных действий в отношении гражданского совершено не было, отметив, что по сети распространяется информация о якобы его убийстве военнослужащими ТЦК и СП.

Там говорят, что остановили мужчину во время осуществления мероприятий оповещения совместно с сотрудниками Нацполиции для установления личности и проверки военно-учетных документов.

"Мужчина был без документов, о себе информацию не предоставлял, а также отказался проследовать в отдел полиции. Зато гражданин добровольно согласился поехать в помещение ТЦК и СП. Никаких противоправных действий в отношении гражданина совершено не было", - говорится в сообщении ТЦК.

Вечером 12 мая без признаков жизни мужчину обнаружили на территории ТЦК и СП, на место вызвали правоохранителей, добавили в ТЦК.

"Во время предварительного изучения обстоятельств было установлено, что мужчина погиб в результате падения из окна коридора третьего этажа здания", – заявили в военкомате.

Также отмечается, что командование и личный состав ТЦК и СП оказывает максимальное содействие расследованию.

До завершения следствия в ТЦК настоятельно призвали не делать предварительных выводов и придерживаться информационной гигиены – проверять информацию и воздерживаться от потребления "непроверенных, искаженных и манипулятивных сообщений".

Ранее в сети появились сообщения якобы от друзей погибшего мужчины, которые обвинили в его смерти работников ТЦК. Они пишут, что не верят в самоубийство и утверждают, что мужчину задерживали уже дважды.

Как сообщал OBOZ.UA, в Николаевском областном ТЦК прокомментировали инцидент с жителем Первомайского района, который порезал себе руки во время ВВК. Совершенные действия там назвали провокацией, которая была вовремя спланирована.

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