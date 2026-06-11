Закопал тело в сарае: в Кировоградской области отца подозревают в убийстве дочери

В Кировоградской области полицейские обнаружили в сарае тело 28-летней женщины, пропавшей в феврале этого года. В её смерти подозревают родного отца.

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Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Кировоградской области и в Офисе генерального прокурора. У женщины осталась трехлетняя дочь, которую сейчас изъяли из семьи.

Что известно

В одном из населенных пунктов Светловодской территориальной общины в сарае на территории дома нашли тело 28-летней женщины, которую с февраля разыскивали как без вести пропавшую. Следствие считает, что ее убили еще в конце 2025 года, а к преступлению причастен ее родной отец. Нашли также и вероятное орудие преступления — незарегистрированную винтовку.

Об исчезновении женщины заявила в полицию ее кума после того, как не смогла с ней связаться.

"Приехав к дому, где та проживала вместе с родителями и 3-летним ребенком, заявительница увидела малолетнего ребенка без матери. Объяснения родителей относительно местонахождения дочери вызвали подозрение, после чего она сообщила об этом правоохранителям", – говорится в материале.

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Обстоятельства преступления

Следствие установило, что конфликт между 50-летним отцом и его дочерью возник в ночь на 31 декабря 2025 года во время совместного употребления алкогольных напитков. По версии следствия, мужчина выстрелил в дочь из охотничьего ружья, а жене пригрозил расправой, если она кому-то об этом расскажет.

После этого подозреваемый закопал тело погибшей в сарае на территории домовладения, а сотрудникам полиции сказал, что его дочь уехала на заработки.

Полиция обнаружила тело пропавшей женщины на территории домовладения.

"Во время обыска правоохранители обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти и вероятное орудие преступления – незарегистрированное ружье", – говорится в материале.

Мужчину задержали и сообщили о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Трехлетнего ребенка потерпевшей изъяли из семьи. Сейчас он находится в безопасных условиях.

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