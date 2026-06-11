В Киеве на Оболони конфликт в компании едва не закончился жестоким убийством. Подробности и фото

Правоохранители Киева задержали молодого человека, который, по информации следствия, едва не убил мужчину на Оболони. Злоумышленник во время конфликта ударил оппонента ножом в живот.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Что известно

Как рассказали правоохранители, к ним поступило сообщение о том, что в Оболонском районе на улице Героев полка Азов медики госпитализировали мужчину с ножевым ранением живота. На месте следователи установили, что потерпевший, 53-летний киевлянин, вместе с товарищами отдыхал на улице возле дома.

"Вдруг между ним и молодым человеком из компании возник конфликт, в ходе которого фигурант достал нож, ударил его в живот, а после содеянногоскрылся", – уточнили в пресс-службе.

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Полицейские оперативно установили нападавшего – им оказался 19-летний житель Киевской области. Во время обыска у него изъяли нож. Известно, что злоумышленник обвиняется в краже и незаконном завладении автомобилем – эти дела уже рассматриваются в суде.

По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить мужчину, который, по информации следствия, пьяным нанес смертельные травмы 75-летней соседке. От его удара в голову пенсионерка упала на бетонную дорожку, а нападавший продолжил избивать ее ногами.

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