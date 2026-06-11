В Киеве мужчина напал с ножом на знакомого бывшей сожительницы. Подробности и фото
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В Днепровском районе Киева задержали мужчину, который, по информации следствия, едва не убил знакомого бывшей сожительницы. Злоумышленник во время конфликта нанес пять ударов ножом оппоненту.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.
Что известно
Как рассказали правоохранители, они получили сообщение от жительницы Днепровского района Киева о том, что бывший сожитель во время конфликта напал с ножом и ранил ее знакомого.
На месте полицейские установили, что в подъезде жилого дома по улице Остафия Дашкевича между женщиной и ее бывшим сожителем возникла ссора из-за нерешенных вопросов в отношениях. Во время ссоры женщина позвонила своему 41-летнему знакомому, который находился неподалеку и попросила о помощи.
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"Когда мужчина прибыл на место, между ним и фигурантом возникла словесная перепалка. В разгар схватки злоумышленник достал нож и нанес им мужчине пять ударов в туловище. 41-летнего пострадавшего госпитализировали с многочисленными проникающими ранениями", – уточнили в пресс-службе.
Нападавшего нашли и задержали по месту его жительства – 33-летнему злоумышленнику сообщили о подозрении.
Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева задержали молодого человека, который, по информации следствия, едва не убил мужчину на Оболони. Злоумышленник во время конфликта ударил оппонента ножом в живот.
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