Следствие еще не установило, был ли Трухин за рулем во время ДТП – ГБР
Следствие еще не установило, был ли народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Трухин за рулем автомобиля во время ДТП 23 августа. Никакой информации о водителе пока нет.
Об этом заявил в интервью "Интерфакс-Украина" и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев. По его словам, после получения материалов от Национальной полиции ГБР назначило несколько важных экспертиз и теперь ждет их результата.
Сухачев отметил, что хотя установлены все участники того события, но кто был за рулем не известно, потому что нет материалов с камер видеонаблюдения. На участке трассы Борисполь – Киев проводился ремонт и камеры были демонтированы.
"Но есть информация, что существует такое видео, и мы по имеющимся каналам коммуникации призвали всех граждан Украины предоставить нам дополнительную информацию, помочь следствию. К сожалению, пока еще ничего не получили", – подчеркнул и.о. директора Бюро.
Он заверил, что ГБР предпринимает все меры для полного и объективного расследования этого дела.
Напомним, ранее Трухин заявил, что никогда не собирался скрывать свое пребывание на месте аварии.
"Сразу после инцидента я сам связался с коллегами по партии, сообщил о том, что случилось. При этом, несмотря на шок от аварии, я добровольно предъявил документы сотрудникам Национальной полиции, максимально способствовал им в сборе информации при регистрации ДТП и дал все необходимые показания", – отмечал нардеп.
Во время аварии Трухин якобы сильно ударился головой, что привело у закрытой черепно-мозговой травме и гипертоническому кризу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ДТП с участием Трухина произошло на Бориспольской трассе 23 августа. Автомобиль Audi на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь протаранил Daewoo.
Пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Ряд СМИ после этого написали, что за рулем Audi находился Трухин, однако впоследствии удалили эту информацию.
31 августа Нацполиция сообщила, что дело будет расследоваться Государственным бюро расследований.