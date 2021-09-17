Следствие еще не установило, был ли Трухин за рулем во время ДТП – ГБР

Следствие еще не установило, был ли народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Трухин за рулем автомобиля во время ДТП 23 августа. Никакой информации о водителе пока нет.

Об этом заявил в интервью "Интерфакс-Украина" и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев. По его словам, после получения материалов от Национальной полиции ГБР назначило несколько важных экспертиз и теперь ждет их результата.

Сухачев отметил, что хотя установлены все участники того события, но кто был за рулем не известно, потому что нет материалов с камер видеонаблюдения. На участке трассы Борисполь – Киев проводился ремонт и камеры были демонтированы.

Видео дня

"Но есть информация, что существует такое видео, и мы по имеющимся каналам коммуникации призвали всех граждан Украины предоставить нам дополнительную информацию, помочь следствию. К сожалению, пока еще ничего не получили", – подчеркнул и.о. директора Бюро.

Он заверил, что ГБР предпринимает все меры для полного и объективного расследования этого дела.

Напомним, ранее Трухин заявил, что никогда не собирался скрывать свое пребывание на месте аварии.

"Сразу после инцидента я сам связался с коллегами по партии, сообщил о том, что случилось. При этом, несмотря на шок от аварии, я добровольно предъявил документы сотрудникам Национальной полиции, максимально способствовал им в сборе информации при регистрации ДТП и дал все необходимые показания", – отмечал нардеп.

Во время аварии Трухин якобы сильно ударился головой, что привело у закрытой черепно-мозговой травме и гипертоническому кризу.

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