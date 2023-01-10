Задержанного на взятке заместителя председателя Одесской ОВА уволили

Заместитель председатель Одесской областной военной администрации Олег Муратов, подозреваемый в получении взятки в размере 27 тысяч долларов, уволен с должности. По данным следствия, Муратов обещал за вознаграждение помочь в закрытии уголовного дела при помощи связей в правоохранительных органах.

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Об увольнении Муратова сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко. По его словам, соответствующее распоряжение было подписано 10 января.

"Распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко № 6/К-2023 от 10.01.2023 уволен Муратов Олег Михайлович с должности заместителя председателя Одесской областной государственной администрации 10 января 2023 года", – говорится в сообщении.

Ранее Приморский суд Одессы отправил Муратова в СИЗО на два месяца с правом выйти под залог в 3,2 млн. грн. Сам он отрицал свою вину.

Чиновник протестовал против изъятия у него паспорта и заявил, что "вся эта игра задумана спецслужбами государства-агрессора".

Муратов был задержан 3 января сотрудниками Службы безопасности Украины в админпостройке обладминистрации во время получения первого транша взятки в 27 тысяч долларов. По данным правоохранителей, за 35 тысяч долларов он обещал "отмазать" подчиненного от тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее правоохранители раскрыли подробности схемы поборов на Одесской таможне. Полученные взятки злоумышленники прятали в обогревателях, макулатуре и туалете.