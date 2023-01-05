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Суд избрал меру пресечения заместителю председателя Одесской ОВА, которого СБУ задержала на взятке. Фото и видео

Надежда Данищук
Расследования
2 минуты
2,6 т.
Суд избрал меру пресечения заместителю председателя Одесской ОВА, которого СБУ задержала на взятке. Фото и видео

Приморский суд избрал меру пресечения заместителю председателя Одесской ОВА Олегу Муратову, которого подозревают в получении взятки в размере 27 тысяч долларов. Суд отправил Муратова в СИЗО на 2 месяца, однако он может выйти под залог в 3 млн. 220 тыс. 800 грн., что составляет 1200 минимальных прожиточных минимумов.

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О решении фемиды сообщил Telegram-канал "ХО" и опубликовал видео из зала суда. Сам Муратов отрицал свою вину.

Суд избрал меру пресечения заместителю председателя Одесской ОВА, которого СБУ задержала на взятке. Фото и видео

Обвиняемый протестовал против изъятия у него паспорта и потерпевшей не находилась в зале заседания.

"Вся эта игра задумана спецслужбами государства-агрессора", – заявил Муратов.

На это прокурор ответил, что расследование дела началось 12 декабря, о чем Муратову было известно, и он мог в этот же день прийти и рассказать о происках противника против него.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали заместителя председателя Одесской ОВО Олега Мратова "на горячем" 3 января. Он за 35 тысяч долларов обещал "отмазать" подчиненного от тюрьмы. Его задержали в админпостройке ОВА во время получения части взятки в 27 тысяч долларов.

На следующий день ему объявили подозрение.

Суд избрал меру пресечения заместителю председателя Одесской ОВА, которого СБУ задержала на взятке. Фото и видео

"Заместитель председателя ОВА за деньги предлагал руководителю структурного подразделения администрации свое "содействие" во избежание уголовной ответственности за присвоение государственного имущества, оценив свои услуги в 35 000$. Во время получения первого транша был задержан СБУ. Это четкий сигнал всем должностным лицам: кто нарушает закон, будут нести ответственность за содеянное", – прокомментировал задержание Муратова Кирилл Тимошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники СБУ задержали погоревшего на взятке заместителя председателя Одесской ОВА. Олег Муратов был задержан в административном здании облгосадминистрации, когда он передавал полученные деньги своему водителю.

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