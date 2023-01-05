Суд избрал меру пресечения заместителю председателя Одесской ОВА, которого СБУ задержала на взятке. Фото и видео

Приморский суд избрал меру пресечения заместителю председателя Одесской ОВА Олегу Муратову, которого подозревают в получении взятки в размере 27 тысяч долларов. Суд отправил Муратова в СИЗО на 2 месяца, однако он может выйти под залог в 3 млн. 220 тыс. 800 грн., что составляет 1200 минимальных прожиточных минимумов.

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О решении фемиды сообщил Telegram-канал "ХО" и опубликовал видео из зала суда. Сам Муратов отрицал свою вину.

Обвиняемый протестовал против изъятия у него паспорта и потерпевшей не находилась в зале заседания.

"Вся эта игра задумана спецслужбами государства-агрессора", – заявил Муратов.

На это прокурор ответил, что расследование дела началось 12 декабря, о чем Муратову было известно, и он мог в этот же день прийти и рассказать о происках противника против него.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали заместителя председателя Одесской ОВО Олега Мратова "на горячем" 3 января. Он за 35 тысяч долларов обещал "отмазать" подчиненного от тюрьмы. Его задержали в админпостройке ОВА во время получения части взятки в 27 тысяч долларов.

На следующий день ему объявили подозрение.

"Заместитель председателя ОВА за деньги предлагал руководителю структурного подразделения администрации свое "содействие" во избежание уголовной ответственности за присвоение государственного имущества, оценив свои услуги в 35 000$. Во время получения первого транша был задержан СБУ. Это четкий сигнал всем должностным лицам: кто нарушает закон, будут нести ответственность за содеянное", – прокомментировал задержание Муратова Кирилл Тимошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники СБУ задержали погоревшего на взятке заместителя председателя Одесской ОВА. Олег Муратов был задержан в административном здании облгосадминистрации, когда он передавал полученные деньги своему водителю.

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