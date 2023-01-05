Деньги прятали в обогревателях, макулатуре и туалете: появились подробности схемы поборов на Одесской таможне. Видео

Сотрудники правоохранительных органов Украины разоблачили преступную схему одесских таможенников, через которую им удалось заработать огромные суммы денег незаконным путем. Полученные взятки преступники прятали в обогревателях, макулатуре и туалете.

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Об этом сообщают ГБР и прокуратура Одесской области. На данный момент разоблачен старший государственный инспектор одного из таможенных постов Одесской таможни. Его застали на "горячем" – при получении 1200 долларов США взятки (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"По данным следствия, таможенник потребовал у гражданина средства на ввоз на территорию Украины и беспрепятственное таможенное оформление партии генераторов и аккумуляторов. По такой схеме инспектор "зарабатывал" систематически. Свои "услуги" он оценивал от 200 до 1000 долларов США в зависимости от объема партии", – говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, по оперативным данным ГБР, таможенники брали деньги со всех, кто перевозил товары через границу. Подтверждением этому стали и результаты обыска админздания таможенного поста. Сотрудники ГБР обнаружили тайники таможенников, которые всего за несколько часов смены успели "заработать" более 65 тысяч гривен. Деньги ловкачи прятали под плинтусами, в компьютерной технике, обогревателях, макулатуре и даже в туалете.

"Во время спецоперации был задержан инспектор Одесской таможни, который требовал с импортера "плату" за беспрепятственный ввоз генераторов и электроприборов в Украину. Таможенник брал деньги за не создание искусственных проблем при таможенном оформлении генераторов, несмотря на то, что сейчас действуют льготные условия для их растаможки. Такие "услуги" он оценивал в 50% суммы официальных таможенных платежей", – подтвердили в ГБР.

Отмечается, что только за короткий период времени следствие задокументировало факты получения чиновником взяток на несколько тысяч долларов.

На данный момент расследование продолжается. Также решаются вопросы сообщения задержанному о подозрении по факту неправомерной выгоды, которая констатируется ч. 3 ст. 368 УК Украины и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества, избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники Службы безопасности Украины в Одесской области разоблачили преступную схему, благодаря которой злоумышленникам удалось незаконно вывести и присвоить сотни миллионов гривень. В организации приняли участие более десяти высокопоставленных руководителей, в том числе и одного из департаментов Государственной таможенной службы, которые привлекли около 370 коммерческих структур с признаками фиктивности.

Также OBOZREVATEL писал, что накануне Нового года украинские силовики разоблачили схему незаконного сбыта российских горюче-смазочных материалов. К ней оказалась причастной компания, входящая в структуру подсанкционной финансово-промышленной группы "Газпром".

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