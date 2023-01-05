СБУ задержала замглавы Одесской ОВА, который собирался ''отмазать'' подчиненного от тюрьмы за $35 тыс. Фото

Служба безопасности разоблачила преступные действия заместителя главы Одесской областной военной администрации (ОВА). Чиновник за деньги предлагал руководителю одного из структурных подразделений учреждения свое "содействие" в избежании уголовной ответственности за присвоение госимущества.

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В частности, он за $35 тысяч обещал решить вопрос о закрытии производства, где фигурировал подчиненный. Об этом сообщает пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что для достижения цели мужчина якобы планировал использовать личные связи в правоохранительных органах. Контрразведчики задокументировали факт передачи должностному лицу "аванса" в размере $27 тысяч.

В частности, сотрудники СБУ задержали заместителя главы Одесской ОВА в административном здании облгосадминистрации, когда тот передавал полученные деньги своему водителю.

В ходе обысков по местам жительства фигуранта и в его автомобиле правоохранители обнаружили более $45 тысяч и €21 тысячи наличными, золотые слитки и монеты.

Задержанному сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 4 ст. 190 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах);

– ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (оконченное покушение на подстрекательство к оказанию неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение, за совершение должностным лицом в интересах того, кто предоставляет такую выгоду, любого действия с использованием служебного положения).

Решается вопрос об избрании чиновнику из Одесщины меры меры пресечения. Также продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.

В СБУ подчеркнули, что согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Отметим, что у главы Одесской ОВА Максима Марченко всего семь заместителей, двое из которых были назначены в октябре 2022 года – это Роман Григоришин и Игорь Ткачук.

Остальные заместители: первый – Борис Волошенков (с февраля 2021 года), Сергей Подгайный (с февраля 2021-го), Олег Муратов (с декабря 2020-го), Дмитрий Радулов (с мая 2022-го), Константин Гой (с мая 2022-го).

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники СБУ в Одесской области разоблачили преступную схему, благодаря которой злоумышленникам удалось незаконно вывести и присвоить сотни миллионов гривен. В организации приняли участие более десяти высокопоставленных должностных лиц, в том числе одного из департаментов Государственной таможенной службы, которые привлекли около 370 коммерческих структур с признаками фиктивности.

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