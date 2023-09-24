Задержан подозреваемый по делу об убийстве 16-летней школьницы в Пятихатках. Фото

В Пятихатках Днепропетровской области правоохранительные органы поймали подозреваемого, который может быть виновным в убийстве и изнасиловании местной 16-летней жительницы. Поиски преступника продолжались с 5 сентября.

О задержании мужчины местное издание "Свої" сообщило в воскресенье, 24 сентября. Журналисты ссылаются на собственные источники.

По их информации, в жутком преступлении подозревается 45-летний мужчина. Других деталей о его личности в СМИ не раскрыли, но опубликовали фото фигуранта.

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Напомним: жертвой преступления стала Елизавета Головня. В этом году несовершеннолетняя перешла в 11-А класс местного лицея.

Знакомые говорят, что девочка была доброй, веселой, дисциплинированной, хорошо училась, планировала поступать в высшее учебное учреждение. Предварительно, украинку убили в темное время суток до наступления комендантского часа.

Как писал OBOZREVATEL:

– Бездыханное тело школьницы в Пятихатках нашли вблизи дома 147 на улице Привокзальная. Оно лежало в кустах.

– Вероятный момент нападения на Елизавету Головню зафиксировала камера наблюдения, установленная на улице. На видео видно, что за девушкой шел неизвестный мужчина.

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