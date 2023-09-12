Появилось вероятное видео нападения на 16-летнюю девушку на Днепропетровщине: затем ее нашли мертвой

В Пятихатках Днепропетровской области камера видеонаблюдения зафиксировала вероятный момент нападения на Елизавету Головню. Тело 16-летней девушки нашли на улице Привокзальная 5 сентября.

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Несовершеннолетнюю изнасиловали и убили. Поиски подозреваемого продолжаются, сообщил Telegram-канал "Днепр Оперативный" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

На видео, снятом в ночь на 5 сентября в предполагаемом районе преступления, видно, что девушка шла по улице и подсвечивала себе дорогу телефоном.

Следом за ней шел неизвестный в светлых кроссовках. В какой-то момент мужчина ускорился, практически побежал в сторону девушки.

По данным Telegram-канала, тело 16-летней местной жительницы обнаружили вблизи дома 147 на улицы Привокзальная в кустах. Она была изнасилована и убита.

В сети рассказали, что жертву звали Елизавета Головня, она училась в 11 классе и была единственной дочерью у родителей. Знакомые говорят, она была отзывчивой, приличной, воспитанной.

В сети призвали людей, владеющих информацией, которая поможет поймать преступника, сообщить об этом в полицию.

По факту преступления возбуждено уголовное производство по п. 10 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (преднамеренное убийство, соединенное с изнасилованием или сексуальным насилием).

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