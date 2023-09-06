На Днепропетровщине жестоко убили 16-летнюю школьницу Лизу: что известно о погибшей

На Днепропетровщине, в Пятихатках Каменского района, нашли тело 16-летней школьницы Лизы Головни. Девочка была изнасилована и убита в ночь на 5 сентября. Полиция пока ищет преступника, а в городе дети боятся вечером выходить на улицы.

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Тело нашли на улице ночью

Ужасная новость буквально в считаные часы облетела маленький город Пятихатки Днепропетровской области. На улице Привокзальной около 3 часов ночи 5 сентября в кустах обнаружили тело пропавшей 16-летней Лизы Головни.

Девушка была изнасилована и убита.

"Сейчас полиция проводит следственные действия. К нам сюда приехало много полицейских из Каменского, ходят по домам, опрашивают школьников. Пока ничего не известно", – рассказала жительница города Наталья.

У Лизы есть старший брат

Лиза в этом году перешла в 11-А класс лицея "Прометей". Знакомые говорят, что девочка училась хорошо и собиралась после школы поступать в вуз.

"Я не знаю точно, кем она хотела быть. Она была очень дисциплинированной, в школе участвовала во многих мероприятиях. Добрая, веселая. Кто-то написал, что она единственная дочь в семье, но это не так. У нее есть старший брат, у него уже своя семья", – рассказала знакомая погибшей Алена.

Мама девочки, Виталина, опубликовала на своей страничке последнюю фотографию Лизы, сделанную накануне ее смерти. "Доченька. Вечная память", – написала женщина. Там у Лизы через плечо висит ленточка выпускницы, написано "Выпускник 2024, 11-А класс".

"Это было 4 сентября, мы вели первоклассников в школу на линейке. Делали фото, которые потом пойдут в выпускной альбом. Мы уже два года толком не виделись, учимся дистанционно. Были очень рады тогда все встретиться", – продолжает знакомая.

На последний день рождения дочери 8 февраля отец Александр написал ей пожелания: "Я желаю тебе никогда ничего не бояться, всегда быть такой веселой, доброй, чуткой, энергичной, целеустремленной, любознательной, неутомимой. Родная моя, пусть тебе не приходится грустить, пусть каждый день дарит счастливые улыбки, большие радости, красивые мечты, которые обязательно будут исполняться".

Те, кто хочет помочь семье, могут перечислить деньги на карточку отца Лизы Александра Головни: 5168 7573 9911 3259.

В полиции Днепропетровской области пока убийство Лизы не комментируют. В пресс-службе говорят, что правоохранители работают.