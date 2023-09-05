На Днепропетровщине нашли мертвой 16-летнюю девушку: идут поиски убийцы

В Пятихатках Днепропетровской области в кустах на одной из улиц нашли тело несовершеннолетней девушки с телесными повреждениями. Правоохранители подозревают, что 16-летнюю убили.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 10 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство, соединенное с изнасилованием или сексуальным насилием). Об этом сообщила в Facebook пресс-служба областного ГУ Нацполиции.

Труп нашли около 3:00 ночи во вторник, 5 сентября. К поискам нападавшего привлечены около 150 правоохранителей. "Они проводят все необходимые следственные и розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и задержание злоумышленника, причастного к совершению преступления", – отметили в ведомстве.

О личности убитой или характере ее ранений пресс-служба информации не раскрыла.

Стражи порядка добавили, что проверяют камеры видеонаблюдения, устанавливают вероятных свидетелей. Назначен ряд экспертиз и других следственных действий.

Добавим, что по п. 10 ч. 2 ст. 115 УК можно сесть в тюрьму на срок от 10 до 15 лет или даже на пожизненное.

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