Задействовали вертолеты, работает много силовиков. Эксклюзивное видео с места покушения на Шефира

На Киевщине 22 сентября начали спецоперацию по розыску злоумышленников, которые совершили покушение на помощника президента Сергея Шефира. Для этого были задействованы сотни сотрудников правоохранительных органов и авиация.

Приехали три автобуса с бойцами Национальной гвардии Украины. Об этом рассказал корреспондент OBOZREVATEL, который находится вблизи места происшествия (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что участники спецоперации будут прочесывать лес возле села Лесники, где стреляли в авто Шефира и был ранен его водитель.

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Территорию на некоторое время взяли под охрану. Часть правоохранителей были с металлоискателями.

"На месте работают следственно-оперативные группы полиции. Проводится специальная полицейская операция по розыску злоумышленников", – уточнили полицейские.

Напомним: автомобиль Сергея Шефира был обстрелян около 10:00 в среду, 22 сентября, недалеко от села Лесники под Киевом. В небронированные авто, которое имело номера прикрытия, попало более десятка пуль.

В результате инцидента ранение получил водитель Шефира – это Александр Иванько 1963 года рождения. Он проживает в Коцюбинском Киевской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Шефир предположил, что покушение на него было совершено с целью запугать "высшие эшелоны власти".