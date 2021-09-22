Зеленский отреагировал на покушение на Шефира: ответ будет сильным

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение из Нью-Йорка в связи с покушением на его первого помощника Сергея Шефира. Он пообещал, что ответ на это преступление будет сильным.

Видео опубликовано в Facebook главы государства. Зеленский признался, что пока не знает, кто стоит за покушением (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Какие это силы, может быть, внутренние или внешние. Но силами я их не считаю, потому что передавать мне "привет" выстрелами из леса в автомобиль моего друга – это слабость", – заявил он.

Президент заверил, что попытка покушения на Шефира "не влияет на силу" всей его команды.

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"Не влияет на тот курс, который я выбрал со своей командой на изменения, на детенизацию нашей экономики, на борьбу с криминалитетом, с большими, влиятельными финансовыми группами. Даже наоборот, потому что этот мандат, мандат на изменения нам дал народ Украины", – заключил Зеленский.

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