Авто после обстрела проехало около 5 км: в МВД рассказали о состоянии водителя Шефира

После того, как был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, его раненый водитель проехал еще 5 км. При этом в машине было пробито заднее колесо.

Об этом рассказали на совместном брифинге министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и руководитель Национальной полиции Игорь Клименко. По словам главы МВД, водитель уже прооперирован, его жизни ничего не угрожает (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Еще до того, как поехать в больницу, он успел указать следователям на место, откуда конкретно осуществлялись выстрелы", – отметил Монастырский.

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В свою очередь, Клименко подчеркнул, что намерения преступников были достаточно серьезные.

"Квалификация преступления – покушение на жизнь двух и более человек. К розыскным действиям подключены лучшие оперативники и следователи полиции, кинологическая служба и Национальная гвардия, которая будет прочесывать лесную полосу, где произошло преступление", – сообщил глава Нацполиции.

Как сообщал OBOZREVATEL на советника президента Украины Сергея Шефира 22 сентября было совершено покушение.

Стреляли в его автомобиль, ранен водителб Иванько Александр Григорьевич 1963 г.р. По машине выпустили 18 пуль.

Президент Владимир Зеленский записал обращение из Нью-Йорка, в котором пообещал, что ответ на покушение будет сильным.