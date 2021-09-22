Авто после обстрела проехало около 5 км: в МВД рассказали о состоянии водителя Шефира

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Расследования
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Раненый водитель Шефира проехал еще 5 км

После того, как был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, его раненый водитель проехал еще 5 км. При этом в машине было пробито заднее колесо.

Об этом рассказали на совместном брифинге министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и руководитель Национальной полиции Игорь Клименко. По словам главы МВД, водитель уже прооперирован, его жизни ничего не угрожает (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Еще до того, как поехать в больницу, он успел указать следователям на место, откуда конкретно осуществлялись выстрелы", – отметил Монастырский.

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В свою очередь, Клименко подчеркнул, что намерения преступников были достаточно серьезные.

"Квалификация преступления – покушение на жизнь двух и более человек. К розыскным действиям подключены лучшие оперативники и следователи полиции, кинологическая служба и Национальная гвардия, которая будет прочесывать лесную полосу, где произошло преступление", – сообщил глава Нацполиции.

Покушение произошел в лесу под Киевом
На месте работают лучшие оперативники и следователи
Национальная гвардия будет прочесывать лесной полосу
Водитель успел указать следователям на место, откуда конкретно осуществлялись выстрелы
Сейчас водитель уже прооперирован

Как сообщал OBOZREVATEL на советника президента Украины Сергея Шефира 22 сентября было совершено покушение.

Стреляли в его автомобиль, ранен водителб Иванько Александр Григорьевич 1963 г.р. По машине выпустили 18 пуль.

Президент Владимир Зеленский записал обращение из Нью-Йорка, в котором пообещал, что ответ на покушение будет сильным.

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