СМИ указали неправильное место стрельбы: выяснился важный нюанс в покушении на Шефира

Первого помощника президента Сергея Шефира пытались убить не вблизи села Лесники, как пишут в Сети. Стрельба произошла между населенными пунктами Кременище и Ходосивка.

Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL, находящийся на месте преступления. Неверную информацию растиражировал ряд украинских СМИ и пресс-служба Нацполиции.

Точно место покушения на Шефира вы можете увидеть на карте.

Автомобиль Сергея Шефира был обстрелян около 10:00 в среду, 22 сентября. В машину попало более десятка пуль. В результате ранение получил водитель чиновника – Александр Иванько 1963 года рождения.

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Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, что после обстрела водитель проехал еще около пяти километров. "Еще до того, как поехать в больницу, он успел указать следователям на место, откуда конкретно осуществлялись выстрелы", – отметил глава ведомства.

Сейчас правоохранители начали спецоперацию по розыску нападавших. Для этого задействованы сотни сотрудников полиции и авиация. В частности, на место преступления приехали три автобуса с бойцами Национальной гвардии.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский записал обращение из Нью-Йорка, в котором пообещал, что ответ на покушение будет сильным.