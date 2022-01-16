За атакой на правительственные сайты Украины стоит РФ: какую цель преследовали хакеры

За недавней кибератакой на сайты украинского правительства и Дії стоит Россия, на это указывают все имеющиеся доказательства. Целью хакеров была дестабилизация ситуации в Украине, запугивание общества и подрыв доверия к власти со стороны украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации Украины. Там отметили, что эта кибератака – это одно из проявлений гибридной войны России против нашего государства, которая продолжается с 2014 года.

"Своей цели хакеры могут достичь, вбросив в инфопространство фейки об уязвимости критической информационной инфраструктуры и о "сливе" персональных данных украинцев", – объяснили в министерстве.

Видео дня

В ведомстве отметили, что приложение Дія на самом деле не хранит никаких личных данных украинцев. Оно выполняет только функцию моста между госреестрами с необходимой информацией и пользователем.

Так, вся медицинская информация размещена в Электронной системе здравоохранения. Данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика – в реестре Государственной налоговой службы. Демографические данные – в Едином государственном демографическом реестре и т.д.

"Призываем украинцев не поддаваться панике. Все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах. А объявления о возможности купить якобы персональные данные является аферой", – говорится в сообщении.

В Министерстве цифровой трансформации добавили, что сейчас страна-агрессор Россия наращивает свои силы в информационном и киберпространстве. Ее кибервойска чаще всего работают против Украины и США, чтобы пошатнуть политическую ситуацию. Именно поэтому украинские специалисты в сфере кибербезопасности должны объединиться, чтобы нейтрализовать угрозы со стороны противника.

Напомним, атака произошла в ночь на 14 января. На веб-ресурсах ряда министерств появились угрожающие сообщения, а некоторые, как Дія, просто были недоступны. Вместе с тем содержимое сайтов не повредилось и утечки персональных данных не произошло.

В Службе безопасности Украины занялись расследованием кибератаки, а позже заявили, что к ней могут быть причастны хакеры из Российской Федерации. Там, как всегда, заявили, что это якобы не соответствует действительности.

Как сообщал OBOZREVATEL: