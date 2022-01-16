За атакой на правительственные сайты Украины стоит РФ: какую цель преследовали хакеры
За недавней кибератакой на сайты украинского правительства и Дії стоит Россия, на это указывают все имеющиеся доказательства. Целью хакеров была дестабилизация ситуации в Украине, запугивание общества и подрыв доверия к власти со стороны украинцев.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации Украины. Там отметили, что эта кибератака – это одно из проявлений гибридной войны России против нашего государства, которая продолжается с 2014 года.
"Своей цели хакеры могут достичь, вбросив в инфопространство фейки об уязвимости критической информационной инфраструктуры и о "сливе" персональных данных украинцев", – объяснили в министерстве.
В ведомстве отметили, что приложение Дія на самом деле не хранит никаких личных данных украинцев. Оно выполняет только функцию моста между госреестрами с необходимой информацией и пользователем.
Так, вся медицинская информация размещена в Электронной системе здравоохранения. Данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика – в реестре Государственной налоговой службы. Демографические данные – в Едином государственном демографическом реестре и т.д.
"Призываем украинцев не поддаваться панике. Все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах. А объявления о возможности купить якобы персональные данные является аферой", – говорится в сообщении.
В Министерстве цифровой трансформации добавили, что сейчас страна-агрессор Россия наращивает свои силы в информационном и киберпространстве. Ее кибервойска чаще всего работают против Украины и США, чтобы пошатнуть политическую ситуацию. Именно поэтому украинские специалисты в сфере кибербезопасности должны объединиться, чтобы нейтрализовать угрозы со стороны противника.
Напомним, атака произошла в ночь на 14 января. На веб-ресурсах ряда министерств появились угрожающие сообщения, а некоторые, как Дія, просто были недоступны. Вместе с тем содержимое сайтов не повредилось и утечки персональных данных не произошло.
В Службе безопасности Украины занялись расследованием кибератаки, а позже заявили, что к ней могут быть причастны хакеры из Российской Федерации. Там, как всегда, заявили, что это якобы не соответствует действительности.
Как сообщал OBOZREVATEL:
по данным Госспецсвязи, кибератака на сайты украинского правительства и Дії стала самой мощной за последние четыре года.
Заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк указал на возможную причастность к этому разведки Беларуси. По его словам, в атаке может быть замешана кибершпионская группа UNC1151, аффилированная с белорусскими спецслужбами.
Аналитик американской компании по кибербезопасности Mandiant Джон Халтквист предположил, что хакеры, совершившие такую кибератаку, могут предпринять еще более серьезные действия. В частности, под угрозой якобы находится критически важная инфраструктура страны, "украинцы могут остаться без света, тепла и денег".
А в Microsoft выяснили, что против Украины было использовано программное обеспечение, похожее на вирус-вымогатель.