СБУ заявила о кибератаке спецслужб РФ на госорганы в Украине

В ночь с 13 на 14 января на сайты украинских государственных органов была совершена кибератака. К ней могут быть причастны российские спецслужбы.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины. Ведомство проводит расследование, также появилась реакция МИД.

Всего были атакованы 70 государственных сайтов, 10 из которых подверглись несанкционированному вмешательству.

При этом контент веб-ресурсов не менялся и обошлось без утечки персональных данных. Работа большинства из них уже восстановлена.

Ряд критически важных ресурсов, в том числе портал Дія (кроме мобильного приложения), были отключены.

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В СБУ отмечают, что имела место атака через цепочку поставок (supply chain attack). Злоумышленники взломали инфраструктуру коммерческой компании, у которой был доступ администратора к пострадавшим веб-ресурсам.

"Сейчас можно говорить о том, что есть отдельные признаки причастности к инциденту хакерских групп, связанных со спецслужбами РФ", – подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, отмечается, что сообщение об эксплуатации хакерами конкретной уязвимости системы управления контентом, которое в течение дня появлялось в медиа, было только одной из обрабатываемых версий.

Министерство иностранных дел уже активизировало контакты с международными партнерами для противодействия кибератакам, сообщил в Facebook спикер ведомства Олег Николенко.

Также отмечается, что команда специалистов восстановила сайт МИД, который тоже пострадал от хакеров. Однако утечки служебной информации не зафиксировано.

"Принимаем меры для усиления киберзащиты МИД, а также посольств и консульств за границей", – подчеркнул Николенко.

Ранее OBOZREVATEL узнал, что атаке хакеров подвергся в частности сайт Минобразования. На нем появились перечеркнутые знаки с профилем свиньи, гербом, картой и флагом Украины. Ниже разместились обведенные красной рамкой сообщения с угрозами на украинском, русском и польском языках.