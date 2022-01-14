В СБУ рассказали, когда пострадавшие от хакерской атаки сайты правительства і Дії возобновят работу
Служба безопасности Украины взялась за расследование причин массовой кибератаки, которой в ночь на 14 января подверглись сайты украинского правительства. В настоящее время часть из них уже возобновили работу.
В то время как остальные специалисты пообещали восстановить в ближайшее время. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе СБУ.
Неизвестные, в частности, взломали сайты Минобразования, Дії, МИД, Минагрополитики, Госказначейства и Судебной власти Украины, а также еще нескольких министерств. На главных страницах некоторых из них содержались провокационные сообщения.
В СБУ добавили, что контент правительственных сайтов при этом не изменился. Кроме того, по имеющейся информации киберспециалистов, утечки персональных данных не произошло.
"В целях предотвращения распространения атаки на другие ресурсы, а также локализации технической проблемы временно приостановлен ряд других государственных сайтов", – пояснили в СБУ.
Служба безопасности вместе с Госспецсвязи и соответствующими органами государственной власти проводит расследование этого инцидента, а также собирает цифровые доказательства.
"Большинство пострадавших государственных ресурсов уже восстановлены, другие будут доступны в ближайшее время," – заверили в ведомстве.
Напомним: во время взлома на сайтах нескольких министерств высвечивались перечеркнутые знаки с флагом, картой и гербом Украины, а еще профилем свиньи. А в сообщениях на трех языках отмечалось, что все данные украинцев попали в сеть.
Представитель Украинского киберальянса Шон Таунсенд подчеркнул, что координаты картинок указывали на парковку возле одного из учреждений в Варшаве. Он выразил убеждение, что атаки были предприняты умышленно, "чтобы поссорить Украину и Польшу".
Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре газета The New York Times предупреждала, что Россия готовит кибератаки правительственные сайты Украины и ее энергосистему. По данным издания, США и Британия даже отправили в нашу страну экспертов, которые должны были подготовить украинских специалистов отражать хакерские атаки.