Масштабная кибератака против Украины: в СНБО заявили о связи хакеров с белорусской разведкой

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Демедюк заявил, что к масштабной кибератаке на правительственные сайты Украины может быть причастна беларусская разведка. Он отметил, что в этом может быть замешана кибершпионская группа UNC1151, аффилированная со спецслужбами Республики Беларусь.

Демедюк подчеркнул, что хакеры использовали вредоносное программное обеспечение для взлома министерских сайтов. Об этом он рассказал в комментарии изданию Reuters.

Замсекретаря СНБО говорит, что кибератака с угрозами в адрес Украины может быть лишь прикрытием для более деструктивных действий за кулисами. При этом он отметил, что в скором времени уже будут ощутимы последствия этих действий.

"Взлом сайтов был лишь прикрытием для более деструктивных действий, которые происходили за кадром, и последствия которых мы ощутим в ближайшее время", – сказал Демедюк.

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Ранее в СБУ заявили, что к кибератаке на сайты украинских государственных органов, которая произошла в ночь с 13 на 14 января, могут быть причастны российские спецслужбы.

Также в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины сообщили, что хакерская атака на ряд ведущих правительственных сайтов и портал Дія, стала крупнейшей по своему охвату за последние четыре года.

Напомним, ранее сайт Reuters писал, что хакеры, которые совершили кибератаку на сайты украинского правительства и Дії, могут предпринять более серьезные действия, которые нарушат привычный образ жизни украинцев. Под угрозой якобы находится критически важная инфраструктура страны.