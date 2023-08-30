'Ситуация в Днепре – серьезный прецедент': глава МВД призвал граждан быть законопослушными и не мешать полиции работать

Министр внутренних дел Игорь Клименко отреагировал на инцидент в Днепре, в котором патрульный полицейский при задержании довольно агрессивного водителя элитного автомобиля Jaguar застрелил его. Он подчеркнул, если граждане хотят жить в правовом государстве, они сами должны соблюдать законодательство,не бить полицейских, более того – учить законопослушанию своих детей.

Видео дня

"Смерть – это всегда горе. Но в событиях в Днепре нужно разобраться объективно. Продолжается следствие, которое должно дать ответы на основные вопросы", – обозначил министр. Свою позицию Клименко выразил на своем Telegram-канале.

Чиновник обозначил, что не стоит делать выводов, не дождавшись официальных результатов следствия. Однако даже сейчас можно говорить об очевидных вещах, в которых заинтересован каждый гражданин: чтобы жить в стране, где установлено верховенство права и закона, каждому из нас следует этот закон соблюдать.

"Эта ситуация – серьезный прецедент. Мы живем в военное время. Не всегда стабильное, но сейчас контролируемое. Контролированное именно благодаря усилиям правоохранительных органов. Если отдельные граждане будут жить в анархии и будут считать себя выше Закона, а полиция не сможет выполнять свои функции, украинское общество ждут очень темные времена", – заключил Клименко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились кадры с камер видеонаблюдения в Днепре, где зафиксирован момент правонарушения водителя элитного автомобиля Jaguar. Очевидно, что машиной управлял мужчина, а не женщина, как они пытались это представить впоследствии.

Личность убитого водителя установлена, им оказался этнический абхаз Джумбери Силогава. По предварительным данным, он входил в группу одного из влиятельных в Днепре криминальных авторитетов. Поэтому не исключено, что он, как водится в этих кругах, мог чувствовать себя "хозяином жизни" и позволить себе сесть за руль в нетрезвом состоянии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!