Взрывчатка могла находиться в салоне: новые детали смертельного ЧП в Днепре. Эксклюзив

Источник взрыва в Днепре, в результате которого погибли начальница отдела связей со СМИ ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева и ветеран АТО Алексей Кавлак, предположительно, находился в салоне автомобиля, а не под днищем. Следствию предстоит выяснить, было ли взрывчатое вещество установлено в авто, или перевозилось погибшими.

Об этом сообщил источник OBOZREVATEL. По его словам, для подтверждения необходимо будет провести ряд экспертиз.

"Но характер травм, а также повреждение авто говорят в пользу этой версии", – добавил источник.

Другой собеседник OBOZREVATEL назвал бредовым предположение, что Кавлак мог якобы перевозить взрывчатку.

"Он занимался тактмедом, много лет был инструктором, помогал спасать жизни, а не наоборот", – подчеркнул говоривший.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре около девяти утра 15 сентября на проспекте Богдана Хмельницкого, 10 взорвался автомобиль с водителем и пассажиром внутри. Их буквально разорвало на части. После этого машина загорелась.

Погибшими оказались Дарья Гречищева и Алексей Кавлак. Кавлак (позывной "Змей") был членом Совета общественной организации "Украинский Легион", командиром взвода Киевско-Святошинской роты, инструктором 44-го учебного центра тактической медицины.