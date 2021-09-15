При взрыве автомобиля в Днепре погибла спикер ДСНС и ветеран АТО. Фото и детали трагедии

В Днепре во время взрыва автомобиля утром 15 сентября погибла начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС в Днепровской области Дарья Гречищева. Второй погибший – ветеран АТО Алексей Кавлак.

По предварительной информации от правоохранителей, пара могла перевозить взрывчатку и она сдетонировала. В полиции также рассматривают вторую версию – умышленное убийство (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Напомним, что в Днепре около девяти утра на проспекте Богдана Хмельницкого, 10 взорвался автомобиль Nissan Primera с водителем и пассажиром внутри. Их буквально разорвало на части. После этого машина загорелась. Причина взрыва пока неизвестна. Он был такой силы, что лобовое стекло и некоторые запчасти перелетели через проезжую часть.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, трое сотрудников сахарного завода в Гребинках Киевской области, где произошел паровой взрыв котла, все еще в тяжелом состоянии находятся в больнице. Еще двоих уже выписали и они лечатся дома.