Позывной 'Змей': появились подробности о погибшем при взрыве в Днепре мужчине

В автомобиле Nissan Primera, который взорвался и сгорел средь бела в Днепре 15 сентября, находился Алексей Кавлак из Киева – член Совета общественной организации "Украинский Легион".

Мужчина с позывным "Змей" был старшим инструктором Легиона, командиром взвода Киевской Святошинской роты, инструктором 44-го учебного центра тактической медицины. Об этом OBOZREVATEL рассказали в ГО.

Известно, что Алексей приехал в Днепр несколько дней назад на День города. Во время мероприятий он как инструктор участвовал в уличных мастер-классах по реанимации, помощи при ДТП, контролю кровотечений, эвакуации пострадавших и тому подобное.

"Он часто проводил занятия, обучая людей тактической медицине. Это было его направление. Позывной "Змей". Был не последним человеком в "Украинском Легионе", – отметил собеседник.

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