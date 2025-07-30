Выстрелил в голову из пистолета: в Черновцах 14-летний подросток совершил самоубийство на улице

В Черновцах 14-летний парень покончил жизнь самоубийством. Подросток совершил выстрел в голову из пистолета. Инцидент произошел в среду, 30 июля, на одной из улиц города.

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Детали сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Черновицкой области. Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии.

Что известно

"Сегодня, 30 июля, поступило сообщение об обнаружении на улице Главной парня с огнестрельным ранением. По предварительным данным, несовершеннолетний выстрелил себе в голову из пистолета", – говорится в сообщении.

Работники Ситуационного центра полиции Буковины оперативно направили на указанное место бригаду экстренной медицинской помощи. Также на место происшествия прибыли руководство областного управления полиции, ювенальные полицейские, следственно-оперативная группа, патрульные, эксперты-криминалисты, а также представители областной прокуратуры.

По предварительным данным, 14-летний житель Черновцов совершил самоубийство, выстрелив в голову из огнестрельного оружия. Он скончался в карете скорой помощи. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Установлено, что пистолет, из которого был произведен выстрел, официально зарегистрирован и принадлежит старшему брату погибшего. По его словам, оружие хранилось в сейфе по месту жительства.

"Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии и возможные мотивы поступка", – указано в сообщении.

Что предшествовало

16 июля во Львове из окна многоэтажного дома выпал 19-летний юноша. Он погиб на месте до приезда медиков. Правоохранители рассматривают несколько версий инцидента, одна из основных – самоубийство.

А 23 июня в Печерском районе Киева мужчина совершил самоубийство, выстрелив себе в голову из оружия. Случай произошел на улице Предславинской. По данному факту открыто уголовное производство.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева на детской площадке обнаружили тело мужчины. По предварительной информации, он покончил жизнь самоубийством.

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