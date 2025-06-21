В Киеве мужчина совершил самоубийство на детской площадке. Подробности трагедии

В Дарницком районе Киева на детской площадке обнаружили тело мужчины. По предварительной информации он покончил жизнь самоубийством.

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Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Причины трагического случая установят следователи.

"Утром в Дарницком районе на улице Харьковское шоссе местные жители обнаружили на детской площадке тело мужчины. По предварительной информации он покончил жизнь самоубийством, повесившись на турникете", – рассказал наш собеседник.

Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего и причины, которые заставили его сделать роковой шаг.

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Напомним, в центре Киева муниципалы предотвратили попытку самоубийства. Мужчина хотел покончить с собой, прыгнув со стеклянного моста на Владимирской горке.

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева в ночь на 24 мая в одном из укрытий во время воздушной тревоги произошла стрельба. По предварительной информации, мужчина пытался совершить самоубийство, выстрелив в себя из пистолета.

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