Во Львове 19-летний парень выпал из окна многоэтажки и погиб на месте: детали трагедии

В среду, 16 июля, во Львове произошло трагическое событие. Из окна многоэтажного дома выпал 19-летний юноша.

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Парень погиб на месте до приезда медиков. Об этом сообщает издание ZAXID.NET, ссылаясь на полицию Львовской области.

Трагедия произошла на улице Крымской, 26. Парень выпал из окна восьмого этажа. Правоохранители уже установили его личность – это местный житель 2005 года рождения.

На место происшествия прибыли следователи и бригада экстренной медицинской помощи. Как сообщили во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, спасти парня не удалось – травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Правоохранители рассматривают несколько версий инцидента, одна из основных – самоубийство. Окончательные обстоятельства происшествия выясняются.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Печерском районе Киева мужчина, предварительно, совершил самоубийство, выстрелив себе в голову из оружия. Происшествие произошло на улице Предславинской. Обстоятельства и причины трагического случая установят следователи.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева на детской площадке обнаружили тело мужчины. По предварительной информации, он покончил жизнь самоубийством.

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