В Киеве на Печерске на балконе дома застрелился мужчина. Подробности трагедии

В Печерском районе Киева мужчина, предварительно, совершил самоубийство, выстрелив себе в голову из оружия. Происшествие произошло на улице Предславинской.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины трагического случая установят следователи.

"Трагический случай произошел вчера (23 июня. – Ред.) в одном из домов на улице Предславинской. На балконе третьего этажа жилого дома застрелился мужчина", – говорится в сообщении.

В полиции Киева нам подтвердили эту информацию. По данному факту начато открыто уголовное производство (часть 1 статьи 115 УКУ – убийство, с пометкой "самоубийство").

Напомним, в Подольском районе Киева в ночь на 24 мая в одном из укрытий во время воздушной тревоги произошла стрельба. По предварительной информации, мужчина пытался совершить самоубийство, выстрелив в себя из пистолета.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева на детской площадке обнаружили тело мужчины. По предварительной информации он покончил жизнь самоубийством.

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