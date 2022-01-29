Вторые сутки подряд. Штаб ООС сообщил хорошие новости с Донбасса

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе двое суток подряд не зафиксированы нарушения режима прекращения огня. Подразделения продолжают контролировать ситуацию и выполнять задачи по сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Хорошие новости с фронта сообщили в Facebook ООС. Однако еще 25 января российско-оккупационные войска пять раз за сутки нарушили "тишину" на Донбассе. Они открывали огонь в сторону позиций ВСУ и сбросили взрывчатки с беспилотника, в результате чего двое защитников Украины получили ранения.

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Кроме того, вооруженные формирования РФ в Донбассе активизировали наращивание вооружения. Для усиления своих позиций оккупанты уже разместили на территории ОРДЛО 275 единиц российской военной техники – преимущественно танки и гаубицы. Вооружение, которое страна-агрессор предоставила своим наемникам, расположено с нарушением Минских договоренностей.

Также продолжается стягивание военной техники вблизи границ Украины на территории России. Как сообщил министр обороны Алексей Резников, на сегодняшний день у границ с Украиной насчитывается до 112 тысяч военных личного состава ВС РФ, а вместе с морской и авиационной компонентой их количество достигает 130 тысяч человек. Также Россия увеличила количество танков по сравнению с весной прошлого года на 300 единиц.

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