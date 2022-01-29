Вторые сутки подряд. Штаб ООС сообщил хорошие новости с Донбасса
В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе двое суток подряд не зафиксированы нарушения режима прекращения огня. Подразделения продолжают контролировать ситуацию и выполнять задачи по сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Хорошие новости с фронта сообщили в Facebook ООС. Однако еще 25 января российско-оккупационные войска пять раз за сутки нарушили "тишину" на Донбассе. Они открывали огонь в сторону позиций ВСУ и сбросили взрывчатки с беспилотника, в результате чего двое защитников Украины получили ранения.
Кроме того, вооруженные формирования РФ в Донбассе активизировали наращивание вооружения. Для усиления своих позиций оккупанты уже разместили на территории ОРДЛО 275 единиц российской военной техники – преимущественно танки и гаубицы. Вооружение, которое страна-агрессор предоставила своим наемникам, расположено с нарушением Минских договоренностей.
Также продолжается стягивание военной техники вблизи границ Украины на территории России. Как сообщил министр обороны Алексей Резников, на сегодняшний день у границ с Украиной насчитывается до 112 тысяч военных личного состава ВС РФ, а вместе с морской и авиационной компонентой их количество достигает 130 тысяч человек. Также Россия увеличила количество танков по сравнению с весной прошлого года на 300 единиц.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В пресс-службе российского командования сообщили, что войска личного состава и боевая техника в Западном военном округе РФ прошли плановую проверку на готовность к выполнению спецзадач и приказов. В то же время якобы военные учения продолжатся на оговоренных полигонах;
кроме того, Россия отправила в Беларусь два дивизиона зенитных ракетных систем противовоздушной обороны С-400 "Триумф". А также один дивизион зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" и 12 истребителей Су-35.