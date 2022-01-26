Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе и сбросили взрывчатку с БПЛА, есть раненые – штаб ООС

Российско-оккупационные войска за сутки 25 января пять раз нарушили "тишину" на Донбассе. Они несколько раз открывали огонь в сторону позиций ВСУ и сбросили взрывчатку с беспилотника.

В результате действий врага двое защитников Украины получили ранения, информирует штаб Операции Объединенных сил на Facebook-странице. Отмечается, что оба пострадавших воина находятся в медучреждениях, один в удовлетворительном состоянии, другой – средней тяжести.

Оккупанты же накануне стреляли из автоматических и станковых противотанковых гранатометов в сторону Авдеевки.

Также враг применил ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие возле Марьинки, а крупнокалиберные пулеметы со стрелковым оружием неподалеку Широкино.

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Кроме этого, в окрестностях Пищевика российские наемники задействовали БПЛА и сбросили выстрелы ВОГ-17.

Украинские военнослужащие применили ответный огонь, не используя запрещенное вооружение. Это заставило противника прекратить провокации.

В штабе ООС подчеркивают, что с утра 26 января нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

По данным офицера ВСУ, блогера Сергея Нещадима в Twitter, в рядах российских наемников за минувшие сутки была одна безвозвратная потеря – "200-й" в 2 ОМСБр 2 АК, небоевой, самоубийство. Дополнительная информация уточняется.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам, призвав не верить фейкам в сети по поводу угрозы вторжения России в Украину. Также он заверил, что ситуация на Донбассе спокойная.