Стягивают танки и гаубицы: оккупанты усиливают позиции на Донбассе

Вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе активизировали наращивание вооружения. Для усиления своих позиций оккупанты уже разместили на территории ОРДЛО 275 единиц российской военной техники – преимущественно танки и гаубицы.

Вооружения, которые страна-агрессор предоставила своим наемникам, расположены с нарушением Минских договоренностей. Об этом сообщили на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

Куда на оккупированном Донбассе стянули российское оружие:

Новоселовка (31 км от линии столкновения) – танки неустановленного типа (7 единиц);

Терновое (57 км от линии столкновения) – танки неустановленного типа (7 единиц); самоходные артиллерийские установки (САУ) (9 единиц), боевые бронированные машины (ББМ) (14 единиц);

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Бугаевка (37 км от линии столкновения) – гаубицы 2С1 "Гвоздика" 122 мм (14 единиц), Д-30 122 мм (12 единиц); танки Т-72 (1 единица), Т-64 (13 единиц); радиолокационные системы РРС (2 единицы); машины Р-142 (1 единица), Р-145 (2 единицы), ББМ (44 единицы), зенитно-ракетные комплексы 9К35 "Стрела-10" (3 единицы);

Садовое (57 км от линии столкновения) – буксируемая артиллерийская установка (6 единиц); реактивные системы залпового огня (РСЗО) (2 единицы);

Шимшиновка (27 км от линии столкновения) – танки неустановленного типа (10 единиц); ББМ (27 единиц).

Миусинск (62 км от линии столкновения) – САУ (15 единиц), буксируемая артиллерийская установка (10 единиц), танки неустановленного типа (19 единиц); РСЗО (3 единицы).

Дополнительное вооружение и военная техника РФ за минувшие сутки были замечены в районах Шимшиновки, Миусинска и Садового.

Отмечается, что при этом оккупанты активно пытались мешать работе СММ ОБСЕ. Они открывали огонь в направлении беспилотников миссии и блокировали сигнал GPS.

"Зафиксированные нарушения со стороны ВФ РФ свидетельствуют о систематическом создании ими предпосылок для дальнейшей эскалации напряжения на линии столкновения. А также о попытках скрыть свою преступную деятельность от международных наблюдателей", – сказано в сообщении.

При этом за прошедшие сутки, 15 января, и по состоянию на 11:00 воскресенья, 16 января, обстрелы позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны наемников РФ не зафиксированы, сообщили в штабе ООС. Ситуация остается контролируемой украинскими военнослужащими.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 января наемники РФ дважды обстреливали позиции Вооруженных сил Украины. При этом оккупанты понесли потери.