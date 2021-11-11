Врачи отказались оперировать: жена брата покойного мэра Кривого Рога назвала причины суицида экс-мужа
Двоюродный брат покойного мэра Кривого Рога – Борис Павлов, которого нашли повешенным 10 ноября, болел раком желудка. Кроме того, у него был туберкулез.
Из-за последнего заболевания, врачи отказывались делать мужчине операцию. Такими подробностями поделилась бывшая гражданская супруга Павлова Анастасия Тесленко, передает издание "Свои Кривой Рог".
По ее словам, хирургическое вмешательство мужчине должны были делать в городской больнице №2. Накануне его смерти, 9 ноября, в онкологическом диспансере Кривого Рога специалисты провели консилиум. На нем было принято решение не выдавать Павлову направление на операцию, рассказала Тесленко.
По ее словам, врачи объяснили это тем, что у мужчины обнаружили туберкулез.
Напомним: Бориса Павлова нашли повешенным в его же доме в Кривом Рогу 11 ноября. По предварительной информации правоохранителей, он покончил с собой. Ранее, 18 октября, мертвым также нашли 44-летнего Андрея Павлова – родного брата Константина Павлова. Его тело обнаружили в собственной квартире без признаков насильственной смерти. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть Андрея Павлова наступила в результате токсического действия спиртов, случайного отравления алкоголем.
Как сообщал OBOZREVATEL:
мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым 15 августа на пороге собственного дома. У него было огнестрельное ранение грудной клетки, а рядом с телом лежал дробовик
В СМИ опубликовали видео последних минут жизни чиновника, а также момент, как он выстрелил себе в грудь. В то же время следствие не исключало того факта, что Павлова могли довести до такого поступка.
Среди версий гибели мэра Кривого Рога в МВД называли самоубийство и доведение до самоубийства. Умышленное убийство или его инсценировку следователи отвергли.