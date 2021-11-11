Врачи отказались оперировать: жена брата покойного мэра Кривого Рога назвала причины суицида экс-мужа

Двоюродный брат покойного мэра Кривого Рога – Борис Павлов, которого нашли повешенным 10 ноября, болел раком желудка. Кроме того, у него был туберкулез.

Из-за последнего заболевания, врачи отказывались делать мужчине операцию. Такими подробностями поделилась бывшая гражданская супруга Павлова Анастасия Тесленко, передает издание "Свои Кривой Рог".

По ее словам, хирургическое вмешательство мужчине должны были делать в городской больнице №2. Накануне его смерти, 9 ноября, в онкологическом диспансере Кривого Рога специалисты провели консилиум. На нем было принято решение не выдавать Павлову направление на операцию, рассказала Тесленко.

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По ее словам, врачи объяснили это тем, что у мужчины обнаружили туберкулез.

Напомним: Бориса Павлова нашли повешенным в его же доме в Кривом Рогу 11 ноября. По предварительной информации правоохранителей, он покончил с собой. Ранее, 18 октября, мертвым также нашли 44-летнего Андрея Павлова – родного брата Константина Павлова. Его тело обнаружили в собственной квартире без признаков насильственной смерти. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть Андрея Павлова наступила в результате токсического действия спиртов, случайного отравления алкоголем.

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