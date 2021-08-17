Могли поставить перед выбором: всплыли новые детали об удаленной с телефона Павлова переписке

Мэр Кривого Рога Константин Павлов, который в воскресенье, 15 августа, был найден мертвым, в последние часы жизни активно пользовался приложением Telegram, но вся переписка по неизвестной причине была удалена. Сейчас полиция занимается выяснением личности его собеседника.

Об этом рассказал представитель криворожского отдела Нацполиции изданию "Сегодня". Правоохранители предполагают, что политик мог оказаться перед сложным выбором, который стал для него роковым.

"Следствие склоняется к версии, что Павлова поставили перед каким-то выбором. Политические ли это моменты или личные – пока сложно сказать, но будем разбираться", – заметили в правоохранительном ведомстве.

При этом здесь же установили, что Павлов при жизни не был никак связан с криминальными группировками. Однако существует и предположение, что мэр имел крупные долги, возможно, связанные с проведением своей предвыборной кампании.

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Отметим, что Telegram – наиболее защищенная платформа для переписки, удаленные данные с которой практически невозможно восстановить, благодаря специфической системе кодов.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, следствие рассматривает три основные версии смерти городского головы Кривого Рога: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием.