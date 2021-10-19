В полиции назвали причину смерти брата погибшего мэра Кривого Рога Павлова
Смерть Андрея Павлова, брата погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова, наступила в результате токсического действия спиртов, случайного отравления алкоголем. Таковы выводы судебно-медицинской экспертизы.
Предварительно правоохранители установили, что видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего нет, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Днепропетровской области во вторник, 19 октября.
В полиции напомнили, что тело Андрея Павлова нашли 18 октября в одной из квартир в Центрально-Городском районе Кривого Рога. Его обнаружил знакомый, которого Павлов просил привезти ему воды и жаловался на состояние здоровья.
Правоохранители добавили, что детали трагедии будут устанавливать. По факту смерти мужчины открыто уголовное производство.Як повідомляв OBOZREVATEL:
Мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден мертвым 15 августа на пороге собственного дома. В области грудной клетки было огнестрельное ранение, а рядом с телом лежал дробовик.
СМИ опубликовали видео буквально последних мгновений жизни Павлова и момент выстрела себе в грудь. При этом следствие предусматривает вероятность того, что городского голову могли довести до трагического решения.
В МВД назвали основные версии гибели Павлова. Среди версий гибели мэра – самоубийство и доведение до самоубийства. Умышленное убийство или его инсценировку исключили.