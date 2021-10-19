В полиции назвали причину смерти брата погибшего мэра Кривого Рога Павлова

Смерть Андрея Павлова, брата погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова, наступила в результате токсического действия спиртов, случайного отравления алкоголем. Таковы выводы судебно-медицинской экспертизы.

Предварительно правоохранители установили, что видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего нет, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Днепропетровской области во вторник, 19 октября.

В полиции напомнили, что тело Андрея Павлова нашли 18 октября в одной из квартир в Центрально-Городском районе Кривого Рога. Его обнаружил знакомый, которого Павлов просил привезти ему воды и жаловался на состояние здоровья.

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Правоохранители добавили, что детали трагедии будут устанавливать. По факту смерти мужчины открыто уголовное производство.Як повідомляв OBOZREVATEL: