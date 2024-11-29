Журналисты установили точное место в Беларуси, где российские военные пытали украинских пленных: снимки спутника

Военные страны-агрессора в начале полномасштабного вторжения устроили на территории города Наровля (Беларусь) фильтрационный лагерь. Именно в нем незаконно содержали и пытали украинских военнопленных и гражданских. В том числе и детей.

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Об этом говорится в расследовании "Схем" в сотрудничестве с коллегами из Белорусского расследовательского центра, белорусской редакции Радио Свобода и при поддержке проекта по документации военных преступлений Reckoning Project и хакерской группы Киберпартизаны. Некоторые правозащитники называют этот лагерь одним из самых жестоких по отношению к пленным.

Этот фильтрационный лагерь был размещен на базе одного из зданий, принадлежавшего белорусскому госпредприятию "Припятский Альянс" при правительстве Беларуси. Он действовал, по меньшей мере, с марта по май 2022 года.

Как рассказали бывшие пленники и их родственники, с которыми пообщались журналисты, заключенных жестоко допрашивали и избивали. А кадры с их участием использовали в пропагандистских видео.

По данным правозащитников, часть украинцев, прошедших через этот фильтрационный лагерь в Наровле, до сих пор находятся в плену. В частности, на территории исправительных колоний в РФ.

По их оценке, допросы, избиения и угрозы в фильтрационном лагере в Наровле можно квалифицировать как международное уголовное преступление. Как и действия властей Беларуси, которые позволили армии России разместить такой пункт заключения на территории суверенного государства.

18 ноября стало известно о том, что военные страны-террориста продолжают совершать военные преступления. В радиоперехвате, полученном разведчиками на фронте, зафиксировано, как командиры российской оккупационной армии дают подчиненным приказ расстрелять пленника.

Ранее сообщалось, что военнослужащие российской армии, очевидно, в упор расстреляли по меньшей мере двух украинских военнопленных на территории Курской области РФ. Бойцы ВСУ были безоружными.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 ноября в сети появилось видео расстрела россиянами безоружного воина ВСУ, который перед смертью успел сказать, что он родом из Сумской области. Военнослужащие путинской армии убили лежавшего на земле защитника Украины и сами сняли на камеру свое преступление.

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