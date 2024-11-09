'У оккупантов нет предела цинизму и жестокости': омбудсмен отреагировал на расстрел раненого безоружного украинского воина. Видео

В субботу, 9 ноября, в сети начали распространяться кадры убийства российскими оккупантами раненого украинского воина. Захватчики расстреляли безоружного защитника, который лежал на земле, и сами запечатлели свое преступление.

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Перед смертью наш военный успел сказать, что он из Сумской области. Россияне спросили, есть ли рядом другие воины Сил обороны, а услышав отрицательный ответ один из военных преступников в упор расстрелял украинского солдата.

На то, что воин был ранен, указывают турникеты на его ноге. Мы не будем публиковать кадры военного преступления РФ из этических соображений, однако пересмотреть их можно здесь (Осторожно, видео 18+!).

На расстрел военного отреагировал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. В этом случае он направит письмо Международному Комитету Красного Креста и ООН.

Омбудсмен подчеркнул, что такие действия россиян являются нарушением Женевских конвенций, международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны.

"Если не реагировать на это – преступления будут повторяться. Безнаказанное зло всегда возвращается", – написал он.

В Офисе генерального прокурора сообщили, что в настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия, а также времени и места преступления.

"Убийство военнопленного является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как серьезное международное преступление. Расследование проводит СБУ в Донецкой и Луганской областях", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, Офис генерального прокурора установил личности трех украинских защитников. Именно их оккупанты расстреляли 1 ноября вблизи поселка Вишневое Селидовской громады Донецкой области.

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