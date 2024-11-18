'Пленного сразу двухсоть': российский командир приказал совершить военное преступление. Перехват ГУР

Военные страны-террористы продолжают совершать военные преступления. В радиоперехвате, полученном разведчиками на фронте, зафиксировано, как командиры российской оккупационной армии дают подчиненным приказ расстрелять пленника.

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Запись была опубликована в Telegram-канале ГУР. "Плодного сразу двухсот" - так российский командир приказывает совершить военное преступление. Где именно это происходило, пока неизвестно.

"Зафиксированный факт – очередное доказательство целенаправленной геноцидной политики оккупационной армии в начатой Россией преступной войне против Украины. Также во вражеском эфире подтверждается тяжелое ранение московита с позывным "Гроза", – говорится в сообщении военной разведки.

Отмечается, что оккупанту с позывным "Гриф", который находился в одной группе с "Грозой", приказывают перетащить жгутом, предоставить обезболивающее, занять позицию и отстреливаться.

В ГУР МОУ напомнили также, что за каждое совершенное против Украины военное преступление будет справедливое возмездие.

Ранее сообщалось, что военнослужащие российской армии, очевидно, в упор расстреляли по меньшей мере двух украинских военнопленных на территории Курской области РФ. Бойцы ВСУ были безоружны.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 ноября в сети появилось видео расстрела россиянами безоружного воина ВСУ, который перед смертью успел сказать, что он родом из Сумской области. Военнослужащие путинской армии убили лежавшего на земле защитника Украины и сами сняли на камеру свое преступление.

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