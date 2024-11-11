Россияне, вероятно, в упор расстреляли двух безоружных украинских военнопленных на Курщине, – Лубинец

Военнослужащие российской армии, очевидно, в упор расстреляли по меньшей мере двух украинских военнопленных на территории Курской области РФ. Бойцы ВСУ были безоружны.

Видео дня

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Ранее в сети появились кадры (внимание, 18+), подтверждающие жестокость россиян по отношению к защитникам Украины.

Видео, полученное от военных, свидетельствует о том, что российские террористы расстреляли двух безоружных украинских воинов.

"Военнопленные всегда должны быть защищены, в частности от актов насилия, а Россия в очередной раз совершила военное преступление, что является серьезным нарушением Женевской конвенции и международного гуманитарного права", – отреагировал Лубинец.

Он добавил, что отправил соответствующие письма Организации Объединенных Наций (ООН) и Международному комитету Красного Креста (МККК).

Омбудсмен призвал международное сообщество немедленно отреагировать на этот акт жестокости, чтобы остановить агрессию России.

"Сколько еще жизней должно быть потеряно, чтобы мир начал действовать? Россия должна понести ответственность за каждое преступление и за каждую сломанную жизнь", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 ноября в сети появилось видео расстрела россиянами безоружного воина ВСУ, который перед смертью успел сказать, что он родом из Сумщины. Военнослужащие путинской армии убили лежавшего на земле защитника Украины и сами сняли свое преступление.

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